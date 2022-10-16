В Турции разработали проект газового хаба

В Турции подготовили проект газового хаба в стране, который сможет транспортировать до 75 миллиардов кубометров голубого топлива в год. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Yeni Şafak.

Уточняется, что проект был подготовлен за три месяца до того, как президент России Владимир Путин заявил о возможности перемещения транзита газа "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. "Стало известно, что за три месяца до заявления президента России Владимира Путина о возможности создания в Турции крупного газового хаба для снабжения Европы ученые инженерного факультета Университета Гюмюшхане подготовили магистерскую диссертацию под названием "Турция - центральная страна в евразийской энергетической безопасности"", - сказано в статье.

Газ планируют распределять в Европу через Фракию по трем маршрутам: по северной, южной и средней ветви. "Южная ветвь пойдет в Италию, средняя ветвь пойдет в Сербию и другие страны через Болгарию, Албанию, Косово, Македонию, Сербию и другие страны, а северная ветвь пойдет в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию", - рассказал заведующий кафедрой геофизической инженерии Университета Гюмюшхане профессор Нафиз Маден. По словам ученого, благодаря проекту Турция станет центральной, а не транзитной страной.

Ранее Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану создать на территории Турции еще один газовый хаб. Предполагается, что он может стать площадкой не только для поставок топлива в третьи страны, но и для определения цен на энергоносители. Об этом было заявлено во время встречи лидеров двух стран в Астане. Предполагается, что срок реализации проекта может составить четыре года.