Из-за пожара в иранской тюрьме для политзаключенных пострадали больше 60 человек

В пожаре в тюрьме Эвин в Иране погибли 4 человека, еще 61 получили ранения. Об этом сообщило AFP со ссылкой на иранские государственные СМИ. Ранее СМИ сообщали о том, что в тюрьме начались столкновения заключенных с сотрудниками на фоне протестов из-за смерти Махса Амини.

В результате из-за отравления дымом погибли 4 человека, пострадал 61 человек, из них 51 находятся в больнице. Пожар начался в ночь на 16 октября. В государственных СМИ Ирана предполагали, что в тюрьме происходят беспорядки из-за "преступных элементов".

Тюрьма Эвин была открыта в 1972 году. После Исламской революции в 1979 году она начала активно использоваться для содержания политических заключенных: один из корпусов учреждения получил прозвище "Университет Эвин" из-за большого количества студентов и интеллектуалов среди заключенных.