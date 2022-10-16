Турецкая армия нейтрализовала 6 террористов на севере Сирии

Турецкие военные нейтрализовали шесть боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РПК - ред.) на севере Сирии.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в четверг в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

​​​​​​​​​​​​​​Согласно сообщению, ликвидированные боевики PKK/YPG готовили атаку на зоны антитеррористических операций "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира".