В школах Нидерландов в меню включили необычные блюда

Необычный кулинарный эксперимент проводят сейчас сразу в сотне школ Нидерландов. На детях там решили протестировать блюда на основе мучных червей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, с виду они ничем не отличаются от традиционных салатов, рулетов из ветчины и запеканок. Юные участники дегустации поначалу вели себя настороженно, но в итоге распробовали и признались, что по вкусу такие блюда похожи на орехи.

Поскольку в таких блюдах из насекомых содержится много белка, руководство учебных заведений намерено официально включить их в меню как альтернативу мясу.

Ранее сообщалось, что ресторан во Франции предлагает блюда с добавлением мучных червей, кузнечиков и обжаренных личинок.