В Мексике произошел вооруженный инцидент в баре

В городе Ирапуато в мексиканском штате Гуанахуато из-за стрельбы в баре погибли не менее 12 человек, еще трое получили ранения.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Управление общественной безопасности города.

"После сообщения сотрудники службы безопасности выехали на место происшествия, где врачи подтвердили гибель шести мужчин и шести женщин", - говорится в сообщении.