В Бахрейне заявили, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти принято на основе консенсуса
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Глава Миннефти страны подчеркнул что "на предстоящих встречах будут изучаться любые экономические события, что необходимо для обеспечения стабильности мирового рынка и поставок, а также баланса интересов производителей и потребителей".

Решение стран - участниц соглашения ОПЕК+ в Вене о сокращении добычи нефти было принято на основе консенсуса. Как передает Day.Az, об этом заявил в воскресенье министр нефти и окружающей среды Королевства Бахрейн Мухаммед Мубарак бен Дина.

"Решение ОПЕК и ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки было принято на основе консенсуса среди всех государств-членов и после тщательного технического анализа", - приводит заявление министра Бахрейнское информационное агентство. Глава Миннефти подчеркнул "стремление стран - участниц соглашения принимать решения, направленные на стабилизацию рынков нефти", и отметил, что "на предстоящих встречах будут изучаться любые экономические события, что необходимо для обеспечения стабильности мирового рынка и поставок, а также баланса интересов производителей и потребителей".

В четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби утверждал, что некоторые страны ОПЕК+ подвергались давлению, направленному на то, чтобы они поддержали решение о снижении объемов добычи нефти.

Решение ОПЕК+
Государства - участники соглашения ОПЕК+ договорились 5 октября на очной встрече в Вене о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки, а также продлили сделку до конца 2023 года. Предполагается, что Россия и Саудовская Аравия смогут снизить добычу нефти на 526 тыс. баррелей в сутки (б/с) каждая по сравнению с уровнем августа, до 10,478 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран альянса составит 41,856 млн б/с.

В Белом доме заявили, что решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией. Президент США Джо Байден высказался о необходимости пересмотреть отношения Вашингтона и Эр-Рияда.

Президент России Владимир Путин заявил, что решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти направлено на балансировку мирового рынка.