Количество обанкротившихся компаний в Японии достигло максимума

Количество компаний, которые обанкротились с апреля по сентябрь текущего года (первая половина финансового года) в Японии, составило 3 141, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Это максимальный показатель за последние три года. Как отмечает агентство, рост банкротств связан в первую очередь с трудностями, возникшими у представителей бизнеса при возврате долговых обязательств по финансовой помощи, которую они получали от властей в период пандемии коронавируса. При этом только в сентябре количество банкротств в стране выросло на 18,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составило 599.

Больше всего пострадала сфера транспортных перевозок. Во многом это обусловлено повышением цен на топливо. Общая сумма обязательств, оставленных обанкротившимися компаниями, составляет 1,74 трлн иен ($11,7 млрд) за шестимесячный период.