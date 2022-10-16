https://news.day.az/world/1503863.html Сильное землетрясение у берегов Эквадора
Сильное землетрясение у берегов Эквадора
Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано у берегов Эквадора в воскресенье. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр располагался на расстоянии около 635 км к северо-востоку от города Пуэрто-Бакерисо-Морено, в котором проживают 4,2 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Сообщения об угрозе цунами на данный момент не поступали
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