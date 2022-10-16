Германии грозит закрытие больниц

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах предупредил, что нынешний энергетический кризис и высокий уровень инфляции могут привести к закрытию больниц уже в ближайшем будущем. Как передает Day.Az, такое мнение он высказал в воскресенье в эфире телеканала ARD.

"Если мы не отреагируем быстро и действительно радикально, будут закрытия", - сказал Лаутербах. Во вторник он встретится с министром финансов ФРГ Кристианом Линднером, чтобы обсудить увеличение государственной помощи для сферы здравоохранения. При этом глава Минздрава скептически отнесся к созданию специального фонда для больниц, аналогичного тому, что существует для модернизации Бундесвера. "Мы не можем создавать специальный фонд для каждой области", - подчеркнул Лаутербах.

В заключение он указал, несмотря на то что сейчас сложно предсказать стоимость газа и электроэнергии в следующем году, можно с уверенностью сказать, "что в ближайшие несколько месяцев больницы столкнутся с очень серьезной проблемой ликвидности", которую нужно решить. В Германии около 1 900 больниц на 490 000 больничных коек.