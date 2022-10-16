Разлив нефти на севере России

В Республике Коми из-за аварии на нефтепроводе произошел разлив нефти, в регионе ввели режим ЧС муниципального уровня. Как передает Day.Az, об этом сообщил глава региона Владимир Уйба в Telegram.

Авария произошла на участке магистрального нефтепровода Ухта - Ярославль в Княжпогостском районе республики. По предварительным данным, объем вышедшей нефти составил около 100 кубических метров, сообщается на сайте АО "Транснефть-Север", которым эксплуатируется нефтепровод.

По словам Владимира Уйбы, на месте происшествия работают 100 единиц техники и 130 человек, которые откачали и обваловали место утечки. В то же время глава региона отметил, что угрозы населению нет.

"Разлив был на грунт и частично в болото, которое не имеет выхода ни в ручьи, ни в реку, поэтому нет угроз питьевым источникам и населению. (...) Тем не менее мы вели режим ЧС на муниципальном уровне", - пояснил он, отметив, что поврежденный участок будет восстановлен к концу следующей недели.