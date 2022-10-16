Президент Германии призвал усилить борьбу с голодом

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал активизировать усилия по борьбе с голодом на планете, отметив, что в настоящее время 830 млн человек во всем мире страдают от хронического недоедания, что на 150 млн больше, чем три года назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в воскресенье, выступая по случаю Всемирного дня продовольствия.

"К сожалению, беда вернулась с новой силой", - сказал Штайнмайер, уточнив, что на протяжении долгого времени число голодающих на планете снижалось. "Еще никогда в мире не голодало столько людей, сколько сейчас", - добавил он. Порядка 830 млн человек, по словам президента ФРГ, в настоящее время хронически недоедают. Это на 150 млн больше, чем три года назад. "Печальный рекорд", - констатировал Штайнмайер.

Глава германского государства заметил, что голод царит слишком во многих регионах мира. В качестве примеров он привел регион Африканского Рога, где люди переживают сильнейшую за 40 лет засуху, и Пакистан, где жители страдают от последствий сильнейшего наводнения. Не только изменение климата, по мнению Штайнмайера, создает проблемы для регионов. Во многом усиление голода связано с отсутствием поставок зерна, продуктов и удобрений, вызванных нынешними событиями на Украине, резюмировал президент Германии.

В свою очередь уполномоченная кабмина ФРГ по вопросам политики в области прав человека и гуманитарной помощи в министерстве иностранных дел Луиза Амтсберг призвала к продлению зерновой сделки между ООН, Турцией, Украиной и Россией. Выход РФ, по ее утверждению, "будет иметь драматические последствия, особенно для жителей африканского континента".