https://news.day.az/world/1503886.html Крушение судна в Индии - погибли семь человек
Крушение судна в Индии - погибли семь человек
В результате крушения судна в штате Бихар на востоке Индии погибли семь человек.
Как передает Day.Az, об обнаружении семи тел, в том числе детей и женщин агентству "Анадолу" сообщил представитель департамента полиции Видхан Чандра.
Судно, на борту которого находились фермеры, в том числе женщины и дети, перевернулось вечером 15 октября на реке Баранди.
Отмечается, что два человека смогли добраться до берега вплавь. С целью поиска остальных пропавших без вести людей инициированы поисково-спасительные работы.
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