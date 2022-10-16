Крушение судна в Индии

- погибли семь человек

В результате крушения судна в штате Бихар на востоке Индии погибли семь человек.

Как передает Day.Az, об обнаружении семи тел, в том числе детей и женщин агентству "Анадолу" сообщил представитель департамента полиции Видхан Чандра.

Судно, на борту которого находились фермеры, в том числе женщины и дети, перевернулось вечером 15 октября на реке Баранди.

Отмечается, что два человека смогли добраться до берега вплавь. С целью поиска остальных пропавших без вести людей инициированы поисково-спасительные работы.