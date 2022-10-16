Раиси обвинил Байдена

Президент Ирана Эбрахим Раиси обвинил в воскресенье главу администрации США Джо Байдена в "разжигании хаоса, террора и разрушений" в исламской республике, передает Day.Az со ссылкой на IRNA.

"Американскому президенту, который позволяет себе через заявления разжигать хаос, террор и разрушения в другой стране, следует напомнить о вечных словах основателя Исламской Республики [Иран аятоллы Хомейни], назвавшего Америку великим сатаной", - сказал иранский лидер.

В субботу американский лидер, комментируя пожар, возникший на территории тюрьмы Эвин в Тегеране, назвал руководство Ирана "репрессивным". Он также потребовал от иранских властей "прекратить применять насилие в отношении своих граждан". Одновременно с этим Байден сообщил, что "глубоко уважает людей, которые вышли протестовать на улицы".