Страны Персидского залива поддержали решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Кувейт, Бахрейн, Оман и Ирак высказалась в воскресенье в поддержку решения стран - участниц соглашения ОПЕК+ в Вене о сокращении добычи нефти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Гендиректор Кувейтской национальной нефтяной компании (KNPC) шейх Наваф Сауд ас-Сабах подтвердил стремление государства "поддерживать баланс интересов производителей и потребителей" и приветствовал решение объединения, сообщает государственное информационное агентство KUNA.

Иракская нефтяная государственная компания SOMO считает, что решения ОПЕК+ "основаны на экономических показателях и принимаются профессионально, объективно и единодушно". "Среди стран ОПЕК+ имеется консенсус в отношении того, что наилучшим в нынешний период времени является упреждающий подход, который поддерживает стабильность рынка и обеспечивает необходимые ориентиры на будущее", - приводит заявление компании иракский информационный портал Shafaq News.

Министерство энергетики и природных ресурсов Омана заявило, что решения ОПЕК+ "основаны исключительно на реалиях спроса и предложения на рынке", а министр нефти и окружающей среды Королевства Бахрейн Мухаммед Мубарак бен Дина подчеркнул, что участники одобрили соглашение единогласно.