102-летняя женщина объехала мир и назвала свой секрет долголетия

Кристин Миллер из шотландского города Эдинбург, Великобритания, отпраздновала 102 день рождения и назвала свой секрет долголетия. О ее жизни рассказывает Edinburgh Live, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В молодости женщина объехала мир: путешествовала по городам Америки и Азии, перебралась в Малайзию. По ее словам, именно путешествия стали ключом к ее долгой и счастливой жизни. "Знакомство с новыми культурами помогает сохранить молодость в душе. У меня было так много радостных мгновений, которые я с удовольствием вспоминаю сейчас", - говорит она.

Миллер отметила день рождения в доме престарелых Mathieson House Care Home в кругу семьи и друзей. На празднике были воздушные шары, музыка и большой торт.

В 2020 году женщина, по случаю ее 100-летнего юбилея, получила письмо от королевы Великобритании Елизаветы II. Для Миллер было большой честью получить письмо от монарха. "Она неустанно служила нашей стране на протяжении всей своей жизни и была человеком, которым я невероятно восхищалась. Я очень дорожу этим письмом", - рассказывает Миллер.