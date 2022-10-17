Дело об убийстве 14-летнего мальчика в Москве взял на контроль глава СК

Расследование уголовного дела об убийстве 14-летнего мальчика, тело которого обнаружили без верхней одежды в лесу на востоке Москвы будет контролировать центральный аппарат Следственного комитета России, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании. По факту гибели подростка было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

Как сообщалось ранее, тело 14-летнего мальчика без верхней одежды было обнаружено в воскресенье, 16 октября, в лесополосе рядом с озером Святое на востоке Москвы. На теле и лице мальчика нашли множественные повреждения.

В субботу, 15 октября, подросток сказал родителям, что ушел гулять с друзьями, но так и не вернулся домой. Родители заявляли о его пропаже в полицию.

Источник РЕН ТВ сообщил, что перед смертью подросток направился с друзьями на "разборки".