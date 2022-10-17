Япония готовит армию к длительным боевым действиям

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что при формировании бюджета на 2023-й финансовый год правительство страны планирует укрепить возможности армии вести длительные боевые действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Кисида в парламенте, передает Day.Az.

"Крайне важным моментом при этом станет формирование потенциала для ведения длительных военных действий, а также укрепление соответствующих оборонных сооружений", - уточнил премьер-министр.

Депутаты во время дебатов указывали, что японская армия нуждается в модернизации военных объектов и повышении количества боеприпасов. При этом председатель Политического совета правящей Либерально-демократической партии Коити Хагиуда заявил, что предусмотренных в бюджете 2% ВВП может не хватить на военные нужды и призвал к увеличению оборонных расходов.

Сейчас запасы Японии позволяют ей вести активные боевые действия в течение двух месяцев. При этом примерно у 20% снарядов и ракет истек срок годности, а почти половина военной техники ждет ремонта или техобслуживания.