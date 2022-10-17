Великобритания может взять на себя инициативу «по предотвращению массовых злодеяний»

Великобритания может взять на себя инициативу в попытках предсказать и предотвратить массовые злодеяния. Об этом говорится в отчете британских депутатов. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Призывая правительство разработать стратегию против массовых злодеяний через Уайтхолл, специальный комитет по международному развитию заявляет, что Великобритания может развернуть свою дипломатическую сеть, чтобы предупредить мир, если конфликты угрожают перерасти в более серьезные преступления против человечества.

"Великобритания могла бы продемонстрировать глобальное лидерство в отношении этих ужасающих преступлений" и помочь заполнить пробел в безнаказанности, образовавшийся из-за политического тупика между Западом и Россией в Совете Безопасности ООН, говорится в сообщении комитета.

Стратегия будет включать мониторинг роста преступлений на почве ненависти, принятие законов, маргинализирующих группы меньшинств, и рост сексуального насилия. В докладе говорится, что не все массовые зверства являются результатом конфликта.

Сара Чемпион, член парламента от лейбористской партии и председатель специального комитета по международному развитию, сказала: "Последнее десятилетие было свидетелем ужасающих сцен в Китае, Эфиопии, Сирии и Мьянме - и это лишь некоторые из них - и ясно показало, что зверства не происходит только в конфликтных ситуациях. Глубокие разногласия в верхах Организации Объединенных Наций означают, что мы живем в эпоху безнаказанности, когда речь идет о преследовании, сегрегации и жестоком обращении с гражданскими лицами, а также о том, чтобы гражданское общество могло быть глазами и ушами нового министерства иностранных дел. Речь идет о группе, занимающейся мониторингом массовых злодеяний".