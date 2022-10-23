В Швеции пожаловались на невозможность прокормить детей

Рост инфляции привел к тому, что многие шведы столкнулись с невозможностью прокормить детей. Об основных жалобах населения рассказала представитель благотворительной организации города Карлстад Мари Бьерклунд в эфире телеканала TV4, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы замечаем, что к нам обращается все больше людей, особенно тех, кому раньше вообще никогда не приходилось просить о помощи, но оказавшись в сложной ситуации, они теперь вынуждены это делать", - сообщила Бьерклунд.

Она отметила, что шведам выплачивают низкие пособия на детей, поэтому они вынуждены просить о помощи, что для многих очень "постыдно".

"Люди не могут позволить себе накормить детей по утрам, это крайне тяжело <...> Они говорят: "у нас нет денег, мы не знаем, куда идти, я никогда раньше не был в такой ситуации, я не знаю, как пережить этот месяц, как пережить следующий месяц, помогите мне, есть ли помощь для меня?"" - рассказала собеседница канала.