В Калифорнии разрешили использовать на автомобилях электронные номерные знаки

В соответствии с новым законом в Калифорнии (США) на автомобилях теперь можно использовать электронные номерные знаки, передает Day.Az со ссылкой на rossaprimavera.ru.

В качестве эксперимента штат уже проводил тестирование альтернативных традиционным номерных знаков, но теперь этой опцией могут воспользоваться все калифорнийские водители.

Сообщается, что экраны отображают не только госномер автомобиля, но и номер водительского удостоверения и позволяют автомобилистам автоматически продлевать свою регистрацию. В зависимости от времени суток пользователи могут выбирать между светлым и темным режимами изображения и настраивать таблички с помощью персонализированных баннеров.

Компания Reviver, предоставляющая электронные номерные знаки в Калифорнии, заявила, что эта технология также применяется в Аризоне и Мичигане, а также в Техасе - но пока для коммерческих транспортных средств. По данным фирмы, десять других штатов также рассматривают возможность внедрения цифровых номерных знаков.

Было отмечено, что в ходе пилотной тестовой программы около 10 000 калифорнийских водителей приобрели продукт компании, и ожидается, что это число существенно вырастет теперь, когда электронные номера стали доступны для всех 36 млн транспортных средств, зарегистрированных в штате.