Карл III продаст 12 скаковых лошадей из конюшни Елизаветы II

Король Великобритании Карл III выставит на продажу 12 скаковых лошадей, ранее принадлежавших его матери Елизавете II, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Животные будут проданы на аукционе Tattersalls до конца октября. Они перешли королю в наследство от матери, большой любительницы скачек, однако сейчас он планирует сократить их число. В общей сложности в этом году в скачках принимали участие 37 лошадей из конюшни Елизаветы II. Таким образом, после продажи их число сократится на треть.

В частности, на продажу выставлена лошадь по кличке Любовные приключения, которая, победив на скачках в Гудвуде за два дня до кончины Елизаветы II, стала последней из выигравших для королевы призы. Как сообщают источники, интерес к покупке королевских скакунов уже проявили в государствах Персидского залива.

Самому Карлу III принадлежат 60 лошадей, размещенных в конюшне в Сандрингеме. В той же резиденции британских монархов расположена и конюшня Елизаветы II.