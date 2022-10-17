В Евросоюзе призвали прекратить массовое убийство цыплят мужского пола

Ежегодно на европейских фермах, где содержатся куры-несушки, убивают сотни миллионов цыплят мужского пола.

Об этом сообщил федеральный министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир ("Союз 90/Зеленые"). Он призвал положить конец этой практике по всей Европе, передает Day.Az со ссылкой на rossaprimavera.ru.

Отмечается, что в Германии массовое уничтожение животных запрещено с начала года. Остановка в масштабах всего ЕС станет "квантовым скачком для защиты животных в Европе" и "обеспечит справедливые конкурентные условия", подчеркнул политик.

Так, Германия и Франция намерены представить по этому поводу на консультациях министров сельского хозяйства ЕС совместную декларацию. По словам Дж.Оздемира, инициатива направлена на то, чтобы включить запрет на убийство цыплят мужского пола в пересмотр европейского законодательства о защите животных, которое планируется в следующем году.

Напомним, что в Германии с 1 января 2022 года действует запрет на убой цыплят, принятый предыдущим федеральным правительством. Вместо убийства новорожденных цыплят используются методы, позволяющие определить пол птенца в яйце. Таким образом, птенцы мужского пола даже не вылупляются.

Второй этап закона вступит в силу с начала 2024 года. Он предписывает использовать методы раннего определения пола будущего птенца и запрещает вмешиваться в процесс инкубации после седьмого дня. Считается, что по истечению этого срока эмбрионы могут чувствовать боль. Всего для созревания цыпленка в яйце требуется 21 день.