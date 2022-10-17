В Кишиневе разобраны палатки демонстрантов

Акция протеста сторонников партии "Шор" в Кишиневе спровоцировала беспорядки и угрожала обществу. Такое заявление сделала полиция Молдовы. Акция проходила в столице Молдовы с 18 сентября. Манифестанты установили палатки в сквере напротив президентского дворца и парламента.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, движение транспорта из-за акции протеста в центре Кишинева было заблокировано. Спустя четыре часа после остановки движения сотрудники молдавской полиции стали демонтировать палатки протестующих. Стоявшие пять месяцев палатки были разобраны, свалены в кучу, а затем вывезены в неизвестном направлении на грузовиках.

Молдавская полиция заявила, что организаторы акции протеста отказались сменить место протеста, "прибегли к языку ненависти", "не выполнили требования полиции", а также "допустили акции протеста вопреки установленным правилам". В МВД Молдовы подчеркнули, что организаторы акции протеста могли создать "опасность для граждан" и привести к "эскалации ситуации".