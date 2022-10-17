Власти Аляски отменили сезон вылова снежного краба

На американской Аляске отменен сезон вылова снежного краба, поскольку власти штата обеспокоены снижением популяции членистоногого в Беринговом море, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это означает, что в этом году промысла красного королевского краба, который также называется снежным, в Бристольском заливе у берегов Аляски не будет.

Причины сокращения популярности этого вида членистоногих, которые относятся к семейству крабовидных раков-отшельников, пока изучаются. Предполагается, что на этот процесс повлияло повышение температуры воды, от чего обитатели моря уходят дальше от берега.

"В Беринговом море аляскинский минтай, снежный краб, тихоокеанский палтус массово удаляются от береговой линии с начала 80-х", - заявили представители американского Агентства защиты окружающей среды.

Отметим, что решение отменить сезон лова краба было принято после обсуждения с биологами и представителями властей, которые столкнулись с требованиями рыболовов выдать хотя бы небольшую квоту на промысел. Для последних это означает, что в нынешнем сезоне целые династии специалистов по вылову крабов останутся без работы.