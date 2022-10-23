Британцы передумали пересаживаться на электрокары из-за роста цен

На фоне инфляции и роста стоимости жизни мечтавшие пересесть на электрокары жители Великобритании передумали покупать более безопасные для планеты машины. Об этом сообщают в автокомпании RAC, пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам аналитиков, каждый седьмой британский водитель намерен купить электромобиль в качестве следующего авто, а каждый третий собирается перейти на гибридную модель. За год доля желающих купить электрокар выросла с 10 до 14 процентов - это рекордный показатель за все время. Так, в 2018 году о приобретении электрокара задумывались только 3 процента водителей.

Однако стремительный рост инфляции и счетов за электроэнергию увеличили экономическую неопределенность. В связи с этим стало больше автомобилистов, которые не знают, когда смогут пересесть на электрокар - их доля за год выросла с 36 до 42 процентов. При этом доля планирующих сделать это в течение ближайших пяти лет сократилась с 17 до 15 процентов, а количество собиравшихся купить машину с электродвигателем в течение 10 лет, упало с 25 до 21 процента.