Siemens Gamesa советует ввести квоту на ветряные турбины производства ЕС

Производитель ветряных турбинных генераторов Siemens Gamesa призвал установить обязательную квоту на установку ветряных мельниц, выпущенных в Евросоюзе (ЕС), чтобы справиться с конкуренцией со стороны Китая, поставляющего их по более низким ценам. Об этом сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

К турбинам необходимо относиться как к объектам стратегического значения и принимать меры поддержки их производителей, если Европа серьезно относится к своей энергетической независимости, сказал изданию глава Siemens Gamesa Йохен Эйкхолт. Он убежден, что наличие обязательной к установке доли ветряных мельниц, произведенных на территории ЕС, поддержит европейских производителей, которые столкнулись не только с ростом цен на сталь и медь и перебоями в цепочках поставок, но также с давлением со стороны китайских компаний.

"Мы сталкиваемся с конкуренцией Китая на всех мировых рынках и чаще всего в Европе", - сказал Эйкхолт, отметив, что китайские производители часто получают "дополнительную поддержку от государственных или региональных фондов". Данное обстоятельство позволяет компаниям в КНР в некоторых случаях расходовать на поиск инновационных решений в десять раз больше европейских конкурентов. На долю производителей из КНР пришлось 53,5% ветряных турбин, установленных в мире в 2021 году, поясняет газета. В 2018 году, по данным Глобального совета по ветроэнергетике, данный показатель составлял 36,6%.