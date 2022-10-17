Китай надеется на улучшение экономической ситуации в стране

Экономическая ситуация в Китае обязательно улучшится, несмотря на ухудшившийся прогноз МВФ. Как заявил в понедельник заместитель главы Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжао Чэньсинь, для этого китайские власти задействуют дополнительные рычаги, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы верим, что тенденция к улучшению ситуации в китайской экономике обязательно будет усиливаться по мере эффективного использования потенциала в области макроэкономической политики", - сказал он на пресс-конференции в ходе проходящего в Пекине XX съезда Коммунистической партии Китая в ответ на вопрос западного журналиста о том, как оценивают власти КНР негативные прогнозы МВФ и что следует предпринять для изменения обстановки в лучшую сторону.

Как уточнил замглавы комитета, правительство Китая подготовило дополнительный пакет "решительных мер", которые позволят оживить промышленность, сферу услуг, повысить активность инвесторов и потребительского сектора. Он отметил, что экономика КНР в процессе восстановления испытывает на себе воздействие ряда негативных факторов.

"Из-за изменения ситуации в Китае и в мире экономика нашей страны столкнулась с очевидными парадоксами и проблемами. Существует немало трудностей и вызовов, угрожающих ее развитию, - добавил Чжао Чэньсинь. - Однако стоит признать, что, столкнувшись с непрогнозируемыми факторами, КНР смогла восстановить стабильный рост за довольно короткий промежуток времени".

Чиновник напомнил, что Китай имеет такие неоспоримые козыри, как огромный потребительский рынок, мощная промышленность, развитые отраслевые цепочки поставок, современная инфраструктура и крупнейшие в мире валютные резервы.

На прошлой неделе МВФ понизил прогнозируемые темпы роста ВВП Китая на 2022 год с 3,3% до 3,2%, а на 2023-й - с 4,6% до 4,4%. В то же время официальный целевой показатель КНР на текущий год составляет 5,5%.