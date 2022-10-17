Евросоюз подготовит механизм по снижению цен на весь покупаемый газ

В связи с энергетическим кризисом Евросоюз (ЕС) готовит чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ. План предусматривает установление максимальной динамической стоимости топлива, по которой европейские страны смогут покупать его, пишет Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы инициативы полагают, что она позволит оказывать экстренную помощь государствам. Основная цель документа состоит в том, чтобы дать возможность ЕС вмешиваться без ущерба для надежности поставок и без создания стимулов для потребления.

Предполагается, что любой чрезвычайный потолок для сделок на бирже TTF, эталона в блоке, должен действовать не более трех месяцев. Обсудить проект могут на саммите стран - членов Евросоюза, который состоится на этой неделе в четверг и пятницу.

Издание отмечает, что ограничение цен на газ вызывает наибольшее количество споров в Евросоюзе. В частности, Германия высказывает опасения, что предложение приведет к росту спроса на газ или к ограничению поставок. Собеседник издания заметил, что каждая форма ограничения будет иметь различные последствия для разных стран.

Среди других предложений по борьбе с энергетическим кризисом имеются меры по ограничению волатильности на энергетических рынках и создание нового эталона для ценообразования на сжиженный природный газ (СПГ). Предлагается принять меры для более эффективного сотрудничества членов объединения с прицелом на заполнение хранилищ в следующем году.