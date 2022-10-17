Тяжелое ДТП в Москве, погиб сотрудник ГИБДД

Бывший заместитель начальника управления ГИБДД по Москве погиб в автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал "РЕН ТВ Новости" со ссылкой на собственные источники информации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что авария произошла на Батайском проезде в Юго-Восточном административном округе столицы вечером 16 октября. По предварительной информации, водителю автомобиля Lexus стало плохо за рулем, и машина врезалась в пассажирский автобус. Позже он скончался в больнице.

По данным канала, за рулем автомобиля Lexus в момент дорожно-транспортного происшествия находился бывший замначальника управления ГИБДД по Москве Игорь Загрядский, который ушел на пенсию в 2019 году. Ему было 56 лет.