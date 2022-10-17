Олень напал на туриста

Благородный олень вапити бросился на туриста в Эстес-Парке, когда тот пытался его сфотографировать. Об этом пишет New York Post.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, американка Меган Фостер, которая стала очевидицей события, засняла момент на камеру. Судя по видео, животное идет к группе туристов, а после того, как один из мужчин пытается шумом привлечь внимание, нападает на него.

"Чего вы не видите на видео, так это шести других животных, которых он [вапити] также пытался отогнать от своего стада. Он был очень напряжен, пускал слюни и мочился повсюду, пытаясь обозначить свою территорию", - сказала американка.

По словам Фостер, с мужчиной, на которого напал благородный олень, все в порядке.

"Я не могла больше смотреть на это, было очень грустно видеть, как животное проходит через это. Когда мы уходили, рейнджер обходил территорию, и я пошла рассказать ему [о ситуации]", - сказала она.

Считается, что в штате Колорадо живет около 280 тыс. этих млекопитающих. При встрече с дикими животными в парке рекомендуется держаться от них на расстоянии не менее чем 22 метра.