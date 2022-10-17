Саудовская Аравия прилагает все усилия, чтобы сбалансировать рынки нефти

Саудовская Аравия прилагает все усилия, чтобы стабилизировать рынки нефти. Об этом заявил в понедельник король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд на открытии заседания Маджлиса аш-Шуры (Консультативного совета, законодательного органа страны), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Королевство прилагает все усилия, чтобы поддерживать, стабилизировать и сбалансировать рынки нефти", - сказал монарх.

Король заявил, что Саудовская Аравия "ускоренными темпами движется к решению экологических проблем" на пути борьбы с изменением климата. Он подтвердил приверженность Эр-Рияда оказанию помощи нуждающимся странам, пострадавшим от стихийных бедствий и экологических кризисов. "Королевство оказало помощь в сфере продовольственной и сельскохозяйственной безопасности на сумму около 2,8 млрд риалов ($750 млн)", - заявил монарх.

Касаясь вопросов в сфере безопасности, саудовский король подчеркнул, что "международный мир не может быть достигнут за счет гонки вооружений или обладания оружием массового уничтожения и призвал "Иран выполнить свои обязательства по атому и в полной мере сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии".

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назвал безопасность Ирака важной опорой стабильности во всем регионе и заверил в поддержке королевства его территориальной целостности и суверенитета.