Кроваво-красная луна над Москвой

Кроваво-красная луна озарила сегодня ночью небо над Москвой - спутник нашей планеты огромных размеров можно было наблюдать в самом центре города. Эти завораживающие кадры публикуют очевидцы в социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, как пояснили специалисты, такой цвет - это результат затмения. В этот момент луна погружается в тень, однако часть солнечного света все равно проникает в атмосферу Земли, тогда лучи преломляются, создавая такой оттенок.

Еще одно необычное явление этой ночью заметили жители Томской области - там в какой-то момент стало светло как днем - яркая вспышка осветила небо и оставила за собой дымный след. Предположительно, это был метеорит - сейчас идут поиски места падения.