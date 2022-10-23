Мэрия Варшавы отменила новогодний праздник

Власти столицы Польши Варшавы отказались от проведения городского новогоднего праздника из-за роста цен на энергоносители. Слова пресс-секретаря мэрии Моники Бейт приводит портал местной радиостанции Eska, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Новогоднего праздника не будет", - заявила Бейт.

Причиной отмены одного из главных праздников страны стала высокая стоимость электроэнергии и усиление экономического кризиса, уточнил агентству Presserwis представитель мэрии по маркетингу Войчех Смех.

"Стоимость энергии возрастет в будущем году до 500 миллионов злотых (около $100 млн - "Газета.Ru")", - объяснил Смех.

В настоящее время главной задачей мэрии Варшавы являются поиски любой возможности сэкономить. И отмена новогоднего праздника, включая непроведение концерта под открытом небом, стала одной из подобных мер, добавил он.

"На данный момент мы сосредоточены на поиске возможности сэкономить, поэтому было принято решение о том, что в этом году не будет организован концерт под открытым небом", - заключил Смех.