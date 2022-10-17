Китай прекратит поставки газа в Европу

Власти Китая запретили крупным государственным компаниям страны перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) клиентам в Европе и Азии, чтобы обеспечить зимний отопительный сезон у себя. Об этом соjбщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о компаниях PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. В организациях пока не прокомментировали решение Пекина.

При этом агентство отмечает, что Китай подписал ранее крупные контракты на покупку сниженного природного газа у США, и в 2022 году китайские трейдеры перенаправили часть этих поставок в Европу из-за низкого спроса внутри страны.

Обозреватели Bloomberg считают, что новое решение китайских властей может привести к уменьшению поставок сжиженного газа в Европу и обострению энергетического кризиса там в случае холодной зимы.