Британская кофейня берет с клиентов дополнительную плату за грубость

Кофейня в Англии берет с клиентов дополнительную плату за грубость, пишет NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Как объяснили представители заведения, они надеются, что посетители станут более сдержанными и вежливыми.

В кофейне Chai Stop в Престоне ввели новое правило - с клиентов взымается двойная сумма счета, если они ведут себя невежливо, в том числе по отношению к персоналу. Цель этого нововведения - побудить посетителей заведения быть добрее к окружающим.

По словам Усмана Хуссейна, владельца кофейни, агрессивные гости заходят крайне редко, однако мужчина уверен, что новые правила послужат лишним напоминанием о том, как важно быть вежливыми.

"Это хорошее напоминание, что нужно вести себя прилично. К сожалению, некоторым людям приходится напоминать об этом", - прокомментировал мужчина.

Кроме того, Усман признался, что подсмотрел эту идею у владельцев кафе из США, и это уже принесло свои плоды.

"Люди стали более открытыми, начали чаще улыбаться вместе с нами", - добавил Хуссейн.