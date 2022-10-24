В Италии могут приостановить производство

В Италии рассматривают вопрос приостановки производства на 30 дней в период с декабря до февраля следующего года в связи с необходимостью ограничения использования электроэнергии, пишет газета Il Messaggero, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В материале отмечается, что данная мера станет частью чрезвычайного плана по экономии энергии, который готовится передать будущему правительству нынешний министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани.

Мера предусматривает обязательное приостановление потребления в индустриальном секторе в случае отсутствия поставок газа из России. Уточняется, что это будет соответствовать общей линии на экономию энергоресурсов ЕС. Даже при наличии определенных послаблений для некоторых стран сокращение войдет в силу в обязательном порядке при объявлении предупреждения на общеевропейском уровне.