https://news.day.az/world/1504088.html В Иране для подавления протестов используют детей - ФОТО
В Иране для подавления протестов используют детей - ФОТО
Иран использует детей для подавления протестов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Отмечается, что согласно кадрам, распространившимся в соцсетях, Корпус стражей исламской революции (SEPAH) привлекает, поощряет и оснащает необходимым снаряжением школьников для разгона протестующих без разрешения их родителей.
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