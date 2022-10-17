В Иране для подавления протестов используют детей
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Иран использует детей для подавления протестов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Отмечается, что согласно кадрам, распространившимся в соцсетях, Корпус стражей исламской революции (SEPAH) привлекает, поощряет и оснащает необходимым снаряжением школьников для разгона протестующих без разрешения их родителей.