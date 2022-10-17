Маск пообещал добавить к Starlink опцию пожертвования

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил в своем Twitter, что к системе спутниковой связи Starlink будет добавлена опция пожертвования, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Один из пользователей сети написал Маску в соцсети, что хотел бы выделить средства, чтобы пожертвовать Starlink школам и больницам Уганды.

"Ок, мы добавим опцию пожертвования к Starlink", - написал Маск в ответ на это сообщение.