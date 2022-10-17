Турция готова к диалогу с Арменией

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Анкара готова к диалогу с Арменией на любых платформах и является искренней в процессе нормализации с ней отношений, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы к переговорам с Арменией на любых платформах, не видим преград, которые бы мешали диалогу", - сказал турецкий министр на пресс-конференции в Стамбуле по итогам встречи глав МИД стран - участниц Организации тюркских государств (ОТГ). Трансляцию вел телеканал TRT.

Чавушоглу подтвердил, что спецпредставители двух стран по урегулированию отношений отныне будут проводить встречи не на территории третьих стран, как прежде, а в Турции или в Армении. "Спецпредставители сами договорятся, где и когда им встречаться, не за чем ездить в третьи страны", - отметил он.