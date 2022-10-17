В Молдове возобновились протесты - ВИДЕО
В столице Молдавии этим утром снова начались массовые протесты. В центре Кишенева сейчас митингуют несколько тысяч человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, вместе с экономическими требованиями все громче звучат политические - об отставке правительства и президента Майи Санду. Оппозиция называет режим, который Санду установила в стране, тоталитарным.
В партии социалистов даже отметили, что подобного полицейского произвола еще не было в современной истории страны: запрет на собрания в центре Кишинева не вводил ни один из бывших руководителей республики.
Накануне вечером полиция жестко разогнала демонстрантов и разгромила палаточный лагерь, который они устроили на площади напротив зданий парламента и президентского дворца. По одной из версий, это связано с сегодняшним визитом в Молдавию президента Грузии - Саломе Зурабишвили. Она уже в Кишеневе. сейчас проходит ее встреча с Майей Санду.
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