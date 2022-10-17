Хорватия захотела выйти победителем из энергокризиса

Хорватия может выйти победителем из энергетического кризиса благодаря нефтепроводу, который задумывался как югославский конкурент советской инфраструктуре. Об этом пишет The Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Загреб работает над тем, чтобы удвоить до 2 млн тонн в месяц пропускную способность нефтепровода Adria. Это станет спасательным кругом для других стран-членов Евросоюза Венгрии, Словакии и Словении, а также Сербии и Боснии, у которых есть терминалы и нефтеперерабатывающие заводы, подключенные к трубопроводу", - отметили в публикации.

Аналитики сошлись во мнении, что Хорватия смогла увеличить свои возможности и по поставкам газа с 2,9 млрд кубометров в год до 6,1 млрд кубометров. При этом активные инвестиции в ветровую и солнечную энергетику сделают страну нетто-экспортером.

При этом Хорватия смогла добиться большей независимости от российских поставок еще задолго до спецоперации на Украине. Кроме того, страна теперь получает выгоду от того, что становится крупным поставщиком для тех, кто вынужден диверсифицировать импорт энергоносителей.