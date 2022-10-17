https://news.day.az/world/1504131.html На Курилах началось извержение двух вулканов - ВИДЕО
На Курилах началось извержение двух вулканов - ВИДЕО
На Курильских островах зафиксировали извержение сразу двух вулканов. Об этом сообщает ОТР, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным телекомпании, извержение началось на вулканах Чикурачки (на высоту шесть километров) и на сопке Алаид (на восемь километров). Оба вулкана выбросили столбы пепла и газов, уточняют в ОТР.
Сообщается, что извержение может происходить на протяжении нескольких месяцев, однако точный срок пока не ясен. Подчеркивается, что данный природный процесс представляет высокую опасность для самолетов, пролетающих над Камчаткой.
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