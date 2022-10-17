МИД Египта о решении ОПЕК+

Египет поддерживает позицию, выраженную властями Саудовской Аравии, и считает, что решение стран - участниц соглашения ОПЕК+ в Вене о сокращении добычи нефти направлено на достижение равновесия на мировом рынке. Соответствующее заявление распространил в понедельник МИД арабской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Египет внимательно следит за последствиями решения, которое недавно было принято ОПЕК, и возникшей вокруг него напряженностью, - говорится в заявлении. <...> Египет поддерживает позицию, выраженную братским Королевством Саудовская Аравия в разъяснении технических соображений решения, поскольку оно направлено в первую очередь на достижение равновесия на рынке нефти".

Государства - участники соглашения ОПЕК+ договорились на очной встрече в Вене 5 октября о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с), а также продлили сделку до конца 2023 года. Предполагается, что Россия и Саудовская Аравия смогут снизить добычу нефти на 526 тыс. б/ с каждая по сравнению с августом, до 10,478 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран альянса составит 41,856 млн б/ с.

В Белом доме заявили, что решение ОПЕК+ демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией. Президент США Джо Байден высказался в пользу необходимости пересмотреть отношения Вашингтона и Эр-Рияда. Власти королевства с этим категорически не согласились. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд подчеркнул, что в решении ОПЕК+ нет никакой политической подоплеки и оно "носит исключительно экономический характер".

Президент России Владимир Путин заявил, что решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи направлено на балансировку мирового рынка.