Китай может построить город в Саудовской Аравии на сумму $1,3 трлн

Китай Близок к заключению контракта на сумму 1,3 трлн долларов на строительство футуристического города NEOM City в Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Футуристический город на девять миллионов жителей. Неом будет иметь длину 170 километров, но всего 200 метров в ширину и 500 метров в высоту. Из-за необычной планировки районы должны быть организованы вертикально: это необходимо для того, чтобы все повседневные нужды можно было дойти пешком за пять минут