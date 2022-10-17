https://news.day.az/world/1504141.html Китай может построить город в Саудовской Аравии на сумму $1,3 трлн - ВИДЕО
Китай может построить город в Саудовской Аравии на сумму $1,3 трлн - ВИДЕО
Китай Близок к заключению контракта на сумму 1,3 трлн долларов на строительство футуристического города NEOM City в Саудовской Аравии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Футуристический город на девять миллионов жителей. Неом будет иметь длину 170 километров, но всего 200 метров в ширину и 500 метров в высоту. Из-за необычной планировки районы должны быть организованы вертикально: это необходимо для того, чтобы все повседневные нужды можно было дойти пешком за пять минут
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