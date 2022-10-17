Cотрудник китайского консульства сорвал плакат "за демократию" в Манчестере

Эмоциональная реакция сотрудников китайского консульства на демонстрацию в поддержку демократии в английском Манчестере

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео видно, как кто-то из китайского консульства в Манчестере, Великобритания, срывает плакаты "за демократию".

Затем, по-видимому, протестующего затащили за ворота консульства и как предполагается избили сотрудники консульства.

Среди поваливших мужчину сотрудников консульства заметили генерального консула Чжэн Сиуяня.

Видео широко сейчас расходится в Англии, многие ожидают реакцию на данное видео премьера Великобритании Трасс.