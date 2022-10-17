https://news.day.az/world/1504146.html Cотрудник китайского консульства сорвал плакат "за демократию" в Манчестере - ВИДЕО
Затем, по-видимому, протестующего затащили за ворота консульства и как предполагается избили сотрудники консульства.
Cотрудник китайского консульства сорвал плакат "за демократию" в Манчестере - ВИДЕО
Эмоциональная реакция сотрудников китайского консульства на демонстрацию в поддержку демократии в английском Манчестере
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео видно, как кто-то из китайского консульства в Манчестере, Великобритания, срывает плакаты "за демократию".
Затем, по-видимому, протестующего затащили за ворота консульства и как предполагается избили сотрудники консульства.
Среди поваливших мужчину сотрудников консульства заметили генерального консула Чжэн Сиуяня.
Видео широко сейчас расходится в Англии, многие ожидают реакцию на данное видео премьера Великобритании Трасс.
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