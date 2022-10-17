Названа заработавшая на энергокризисе европейская страна

Выручка Норвегии от экспорта взлетела на 66,5 процента в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за роста цен на энергоресурсы. Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Статистического управления королевства.

Выручка составила 217,8 миллиарда норвежских крон (около 20,5 миллиарда долларов). Положительное сальдо торгового баланса заработавшей на энергокризисе европейской страны в сентябре оказалось 122,4 миллиарда крон (11,5 миллиарда долларов). Это больше показателя 2021 года почти в два раза.

"Рост стоимости экспорта в прошлом месяце обусловлен высокими ценами на нефть, газ, нефтепродукты, электроэнергию, рыбу и металлы, намного превысившими прошлогодний уровень", - назвала причины такой тенденции представитель ведомства Тереза Лёкен Вестре. За девять месяцев страна заработала 888,7 миллиарда крон (83,6 миллиарда долларов) на экспорте природного газа и 397,7 миллиарда крон (37,4 миллиарда долларов) на экспорте нефти.

Суммарно поступления оцениваются в 1,3 триллиона крон (121 миллиарда долларов). Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Норвегию, обвинив ее в попытке нажиться на экспорте газа в Европу после снижения поставок из России. В августе Норвегия отказалась продавать в Европу газ по цене ниже рыночной, о чем ее просили импортеры Евросоюза.