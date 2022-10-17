Что известно о падении военного самолета Су-34 в России

Военный самолет Су-34 потерпел крушение в понедельник в черте города Ейска. В результате загорелось разлившееся после падения топливо, огонь перекинулся на ближайший жилой дом, сообщили в Министерстве обороны РФ. На месте ЧП работают экстренные службы. В региональном ​​ГУ МЧС сообщили, что два человека погибли и 15 пострадали.

Day.Az со ссылкой на ТАСС сообщает подробности происшествия:

Причины ЧП

Су-34 вылетел с военного аэродрома Южного военного округа для выполнения учебно-тренировочного полета.

Как доложили на землю летчики, при взлете загорелся один из двигателей. Это и стало причиной крушения.

Экипаж из двух летчиков успел катапультироваться, оба они живы.

Последствия

На месте падения Су-34 во дворе жилого дома загорелось разлившееся топливо.

Огонь перекинулся на многоэтажку. Пожар охватил все девять этажей жилого дома, эвакуированы 100 человек. Площадь пожара в здании, по данным экстренных служб, составляет 2 тыс. кв. м.

По предварительным данным, повреждено 17 квартир.

На месте работают пожарные бригады и скорая помощь. Направлены специалисты ожогового отделения из Краснодара и санавиация.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что два человека погибли и 15 пострадали.

По сообщению местных властей, находящиеся рядом с местом падения самолета объекты не пострадали.

Жильцов охваченного огнем дома местные власти отправили в пункты временного размещения.

По сообщениям очевидцев, спустя примерно 20 минут после падения самолета была слышна серия хлопков.

Реакция властей

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения самолета. Глава государства заслушал доклады по ситуации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, а также министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы МЧС Александра Куренкова и поручил им вылететь в Ейск.

Прокуратура начала проверку по факту падения самолета.

СК РФ возбудил уголовное дело.

О Су-34

Су-34 (по кодификации НАТО - Fullback) - российский двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Представляет собой модификацию фронтового истребителя Су-27. Был разработан в опытном конструкторском бюро П. О. Сухого (ныне в составе "Объединенной авиастроительной корпорации", ОАК) под руководством главного конструктора Роллана Мартиросова.

Серийно производится с 2006 года на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова (филиал ОАК).

В августе 2008 года два бомбардировщика были применены ВВС РФ в вооруженном конфликте в т.н. "Южной Осетии" (кавычки - ред), в ходе которого обеспечивали постановку помех для радиолокационных станций грузинских ПВО.

С 30 сентября 2015 года Су-34 принимали участие в боевых действиях в рамках военной операции России в Сирии в составе Авиационной группы ВКС России.

В 2022 году эти самолеты применяются в ходе специальной военной операции в Украине.

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21:21

Два человека погибли и 15 пострадали при падении самолета в Ейске.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ГУ МЧС РФ.

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20:11

Появилось видео из Ейска Краснодарского края, где в районе жилых домов упал самолет.

Как передает Day.Az, по данным телеграм-канала SHOT, воздушное судно рухнуло во дворе и взорвалось, после чего огонь перекинулся на жилой дом. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Местные жители также опубликовали фото парашютиста рядом с местом падения самолета. Предположительно, это катапультировавшийся пилот.