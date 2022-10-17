Что известно о падении военного самолета Су-34 в России - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
Военный самолет Су-34 потерпел крушение в понедельник в черте города Ейска. В результате загорелось разлившееся после падения топливо, огонь перекинулся на ближайший жилой дом, сообщили в Министерстве обороны РФ. На месте ЧП работают экстренные службы. В региональном ГУ МЧС сообщили, что два человека погибли и 15 пострадали.
Day.Az со ссылкой на ТАСС сообщает подробности происшествия:
Причины ЧП
Су-34 вылетел с военного аэродрома Южного военного округа для выполнения учебно-тренировочного полета.
Как доложили на землю летчики, при взлете загорелся один из двигателей. Это и стало причиной крушения.
Экипаж из двух летчиков успел катапультироваться, оба они живы.
Последствия
На месте падения Су-34 во дворе жилого дома загорелось разлившееся топливо.
Огонь перекинулся на многоэтажку. Пожар охватил все девять этажей жилого дома, эвакуированы 100 человек. Площадь пожара в здании, по данным экстренных служб, составляет 2 тыс. кв. м.
По предварительным данным, повреждено 17 квартир.
На месте работают пожарные бригады и скорая помощь. Направлены специалисты ожогового отделения из Краснодара и санавиация.
В региональном ГУ МЧС сообщили, что два человека погибли и 15 пострадали.
По сообщению местных властей, находящиеся рядом с местом падения самолета объекты не пострадали.
Жильцов охваченного огнем дома местные власти отправили в пункты временного размещения.
По сообщениям очевидцев, спустя примерно 20 минут после падения самолета была слышна серия хлопков.
Реакция властей
Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения самолета. Глава государства заслушал доклады по ситуации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, а также министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы МЧС Александра Куренкова и поручил им вылететь в Ейск.
Прокуратура начала проверку по факту падения самолета.
СК РФ возбудил уголовное дело.
О Су-34
Су-34 (по кодификации НАТО - Fullback) - российский двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Представляет собой модификацию фронтового истребителя Су-27. Был разработан в опытном конструкторском бюро П. О. Сухого (ныне в составе "Объединенной авиастроительной корпорации", ОАК) под руководством главного конструктора Роллана Мартиросова.
Серийно производится с 2006 года на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова (филиал ОАК).
В августе 2008 года два бомбардировщика были применены ВВС РФ в вооруженном конфликте в т.н. "Южной Осетии" (кавычки - ред), в ходе которого обеспечивали постановку помех для радиолокационных станций грузинских ПВО.
С 30 сентября 2015 года Су-34 принимали участие в боевых действиях в рамках военной операции России в Сирии в составе Авиационной группы ВКС России.
В 2022 году эти самолеты применяются в ходе специальной военной операции в Украине.
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21:21
Два человека погибли и 15 пострадали при падении самолета в Ейске.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ГУ МЧС РФ.
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20:11
Появилось видео из Ейска Краснодарского края, где в районе жилых домов упал самолет.
Как передает Day.Az, по данным телеграм-канала SHOT, воздушное судно рухнуло во дворе и взорвалось, после чего огонь перекинулся на жилой дом. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Местные жители также опубликовали фото парашютиста рядом с местом падения самолета. Предположительно, это катапультировавшийся пилот.
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