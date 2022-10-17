Первый министр Шотландии Никола Стерджен представила в понедельник план развития страны в случае обретения независимости. Как следует из документа, опубликованного на сайте регионального правительства, власти после выхода из состава Соединенного Королевства со временем намерены перейти на собственную национальную валюту - шотландский фунт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В первые годы независимости ради стабильности и практичности фунт стерлингов продолжит оставаться валютой Шотландии. Люди, которые проживают в Шотландии, продолжат получать зарплату и пенсии и оплачивать товары и услуги в фунтах стерлингов. Компании продолжат торговать в фунтах стерлингов. Когда придет подходящее время, Шотландия перейдет от использования фунта стерлингов к собственной валюте - шотландскому фунту", - сказано в нем.

В программе отмечается, что власти в Эдинбурге не планируют устанавливать конкретный временной период для перехода на шотландский фунт. При этом новый независимый Центробанк Шотландии изучит все необходимые экономические критерии относительно предпочтительного срока введения в обращение национальной валюты. В то же время итоговое решение по этому вопросу будет принимать парламент региона.

Курс на ЕС

План Стерджен также предполагает вступление Шотландии в Евросоюз. "Шотландское правительство предлагает подать заявку на возвращение в ЕС. Шотландцы не голосовали за выход из него. Это восстановит право жителей Шотландии свободно перемещаться по ЕС", - говорится в документе.

В нем подчеркивается, что членство в Евросоюзе откроет шотландцам возможность "учиться, работать и жить" в странах сообщества. Кроме того, в Эдинбурге рассчитывают на мощный экономический толчок после присоединения к единому рынку ЕС, который "в семь раз больше британского".

Кроме того, шотландские власти не собираются вводить ограничения на передвижение с Великобританией и Ирландией. Однако вступление в ЕС потребует осуществлять таможенные проверки товаров на границе с Соединенным Королевством. "Для защиты единого рынка [ЕС на границе Шотландии и Великобритании] будут проводиться проверки товаров, однако между Шотландией и 27 странами ЕС они будут отменены", - сказано в тексте.

Новые возможности

Шотландские националисты в качестве одной из причин необходимости обретения независимости называют желание "выйти из британской экономической модели, где богатство концентрируется в Лондоне и на юго-востоке Англии", а все остальные части королевства страдают от "производственного неравенства и низкого уровня инвестиций". По их подсчетам, производительность труда в Великобритании после Brexit в долгосрочной перспективе будет на 4% ниже, чем если бы страна осталась в ЕС.

Кроме того, власти Шотландии полагают, что смогут обеспечить более низкие тарифы на электроэнергию в случае получения независимости и осуществить более быстрый переход к зеленой энергетике. Согласно программе Стерджен, также планируется создать инвестиционный фонд на £20 млрд ($22,7 млрд), который будет способствовать развитию крупных инфраструктурных проектов.

В документе отдельно акцентируется внимание на проведении иммиграционной реформы в Шотландии. "Независимая Шотландия может оставить позади враждебный подход Великобритании к иммиграции. Этот подход особенно вредит Шотландии: по имеющимся прогнозам, наша доля в общей численности населения Великобритании снизится с 8,1% в середине 2020 года до 7,6% к середине 2045 года. Вместо этого будет разработан новый подход Шотландии с целью привлечь людей трудоспособного возраста и их семьи к переезду к нам. Это поможет гарантировать, что наши компании обладают необходимыми навыками и сотрудниками. Это также удовлетворит нужды тех частей Шотландии, где наиболее высок риск депопуляции", - сказано в нем.

Референдум о независимости

На прошлой неделе Верховный суд Великобритании начал рассматривать дело о возможности проведения шотландскими националистами повторного референдума о независимости без согласия британских властей. По словам председателя высшего британского судебного органа Роберта Рида, сам процесс, инициированный Стерджен, займет несколько месяцев. Ранее она заявила о желании провести консультативный плебисцит 19 октября 2023 года, однако Лондон ответил на это отказом.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии уже проходил в 2014 году. 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако Шотландская национальная партия во главе со Стерджен в последние годы настаивает на необходимости повторного голосования в связи с тем, что Великобритания покинула Евросоюз. В 2016 году на общенациональном референдуме население Шотландии выступало против Brexit, хотя Великобритания в целом поддержала выход из ЕС.