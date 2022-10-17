В ЕС расследуют поставки иранских беспилотников в Россию

Главы МИД стран-членов Евросоюза обсудили сообщения о поставках иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию и договорились, что соответствующие органы будут расследовать подобные факты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Министры обсуждали этот вопрос. Страны ЕС продемонстрировали единство, все обеспокоены, все высказали намерение продолжать сбор доказательств. Если доказательства будут собраны, я уверен, что страны ЕС отреагируют", - высказался он.