Францию оштрафовали на 20 млн евро

Высшая судебная инстанция Франции по административным делам - Государственный совет - присудила французскому государству штраф в 20 млн евро за несоблюдение допустимого уровня загрязнения воздуха. Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на газету Le Figaro.

"Лимиты загрязнения воздуха диоксидом азота, которые должны соблюдаться с 2010 года, по-прежнему превышены в нескольких районах Франции, особенно в городских зонах Парижа, Лиона и Марселя. На сегодняшний день меры, принимаемые государством, не гарантируют, что качество воздуха улучшится таким образом, чтобы пороговые значения загрязнения были соблюдены в кратчайшие сроки", - цитирует издание постановление Госсовета.

Штраф налагается за период с 12 июля 2021 года по 12 июля 2022 года. В августе 2021 года государству уже присуждали за первое полугодие штраф в 10 млн евро за то, что его структуры по борьбе против загрязнения не были достаточно усилены.

Загрязнение, причиняемое, в частности, автомобильным трафиком, является серьезным вызовом для общественного здравоохранения, пишет Le Figaro. "Смертность, вызываемая загрязнением атмосферного воздуха, по-прежнему представляет собой значительный риск во Франции: ежегодно 40 тыс. смертей связаны с мелкодисперсными частицами", - приводит издание заключение Национального агентства общественного здравоохранения.

Средства от штрафов будут направлены главным образом государственным органам, борющимся с загрязнением воздуха, для усиления их возможностей, а 50 тыс. евро пожертвуют ассоциации "Друзья Земли", которая изначально обратилась в Государственный совет в 2017 году.